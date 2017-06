Mourinho i-a INCHIS USA lui Ronaldo la United! Care este singurul club la care poate ajunge portughezul!

Cristiano Ronaldo vrea sa plece de la Real, insa la United nu se poate intoarce!

Jose Mourinho nu il vrea pe Cristiano Ronaldo, scrie Marca. Cei doi au lucrat la Real Madrid, iar relatia dintre ei nu a fost foarte buna. Chiar daca sunt uniti de alceasi impresar si implicati amandoi in scandalul urias de evaziune fiscala din Spania, Mourinho si Ronaldo nu sunt dornici sa lucreze impreuna, chiar daca Ronaldo a ramas indragostit de Old Trafford si orasul Manchester.

L'Equipe anunta azi pe prima pagina ca PSG a inceput demersurile pentru transferul lui Ronaldo. Portughezul a discutat cu seicii lui PSG si in 2012, cand nu era multumit de contractul de la Madrid, ba chiar are in casa o oferta de 150 de milioane de euro din partea lui PSG pusa in rama.

Potrivit L'Equipe, Ronaldo e incantat de ideea de a locui la Paris si are o relatie buna cu seful francezilor, Nasser Al-Khelaifi.