MOTIVUL pentru care Ronaldo l-a imitat pe Messi! Capitolul surprinzator la care l-a depasit pe marele rival

Cristiano Ronaldo a marcat pe Camp Nou si a imitat celebrul gest al lui Messi de pe Bernabeu.

Seara nebuna in Supercupa Spaniei! Real Madrid s-a impus cu 3-1 pe terenul marii rivale si e favorita sa castige un nou trofeu.

Cristiano Ronaldo a fost rezerva, insa a intrat pe teren si a marcat. Dupa gol, Ronaldo s-a dezbracat si si-a incordat muschii in fata fanilor catalani. Un coleg a profitat si i-a luat tricoul, dupa care i l-a returnat portughezul. Surprinzator, Ronaldo nu s-a imbracat imediat ci l-a indreptat spre tribuna, asa cum a facut si Messi in primavara cand a marcat pe Bernabeu.

Ronaldo a avut toate motivele sa isi incordeze muschii. A marcat de 11 ori pe Camp Nou si l-a depasit pe Messi, care are 10 reusite in El Clasico pe teren propriu.

Ronaldo ramane in urma lui Messi la derby-urile de pe Bernabeu. Argentinianul are 14 reusite cu Barcelona, in timp ce Messi a marcat de 14 ori pe terenul marii rivale.