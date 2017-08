Motivul INCREDIBIL pentru care Barca l-a ratat pe Asensio! Pustiul minune de la Real a fost in curtea catalanilor!

Marco Asensio e una din surprizele lui Zidane la Real Madrid.

Intr-o echipa cu Ronaldo, Bale, Isco sau Benzema, un pusti aparut parca de nicaieri s-a impus in echipa Realului. Marco Asensio a ajuns la Real in urma cu doi ani pentru 3,5 milioane de euro, iar acum a ajuns sa valoreze 20 de milioane de euro. La 20 de ani, jucatorul are parte de toata atentia lui Zidane si e comparat chiar cu un viitor "Messi" al fotbalului spaniol.

Asensio putea fi chiar coleg cu Messi la Barcelona! Clubul sau de atunci, Mallorca, s-a inteles cu Barca, iar jucatorul a fost trimis pe Camp Nou sa semneze contractul. Mutarea a picat in ultima clipa, deoarece Barca nu a vrut sa plateasca suma de 4,5 milioane de euro din prima, ci a propus cateva rate. Mallorca a refuzat si l-a dat in cele din urma pe Asensio la Real Madrid cu 3,5 milioane de euro.

Asensio a fost imprumutat in primul sezon de Real la Espanyol, acolo unde tanarul jucator a lucrat cu Costel Galca. Zidane este cel care l-a observat la antrenamente si a decis sa-l promoveze in echipa Realului ce a cucerit doua trofee la rand in Liga Campionilor, titlul in Spania, Supercupa Europei, iar acum este aproape sa castige Supercupa Spaniei. Asensio a marcat golul de 3-1 pe Camp Nou, un sut superb de la distanta.