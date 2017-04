Momente de teroare la Espanyol - Barcelona! Un fan cu tricoul Barcei a intrat cu un pistol pe stadion si a tras in aer

Din fericire, s-a descoperit ca arma avea gloante oarbe iar nimeni nu a fost ranit.

Derby-ul orasului Barcelona a fost castigat categoric de echipa lui Luis Enrique gratie unei duble a lui Luis Suarez, Ivan Rakitic marcand si el. In urma succesului, Barca a revenit pe primul loc in fata Realului, cea care are insa un meci mai putin disputat.

Din pacate, spectacolul meciului a fost umbrit de un incident regretabil! Conform presei spaniole, un barbat a intrat pe RCDE Stadium cu o arma si a inceput sa-i provoace pe fanii lui Espanyol.

Barbatul purta un tricou cu FC Barcelona si a inceput sa tipe: "Forza Barca!" pentru ca apoi sa scoata o arma cu care a tras in aer! Barbatul a fost prins rapid de doi ofiteri de politie care au descoperit ca arma avea gloante oarbe.

Conform celor de la Marca, barbatul cu o varsta intre 30 si 35 de ani era in stare de ebrietate.