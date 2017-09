Moment istoria in La Liga! Atletico debuteaza pe noul stadion dupa 50 de ani pe Vicente Calderon! Surpriza pregatita pentru fani

Atletico va juca primul meci pe propriul teren in acest start de sezon.

Atletico Madrid a spus adio la finalul sezonului trecut Stadionului Vicente Calderon dupa 50 de ani si va inaugura noua arena, Estadio Wanda Metropolitano. Cu aceasta ocazie, clubul madrilen a programat 12 ore de festivitati.

Atletico a jucat toate meciurile din acest sezon al La Liga in deplasare, cu Girona, Las Palmas si Valencia, precum si intalnirea cu AS Roma, din mansa I a grupelor Ligii Campionilor. Sambata, in campionat, cu Malaga, Atletico se muta in noua casa, o arena de 67.703 de locuri, care poarta numele sponsorului chinez Wanda, a cincea din istoria de aproape 115 ani a clubului.

Festivitatile de inaugurare, care vor include concerte, intalniri cu foste glorii, activitati pentru copii, vor incepe la ora locala 11.30, pe platforma din apropierea stadionului si se vor incheia dupa meci.

Estadio de la Comunidad de Madrid, Estadio Olímpico de Madrid sau Estadio de La Peineta, cum a fost numita arena, a aparut in 1993 si a fost inchis in 2004, pentru a lasa loc unui stadion in vederea JO din 2016. Cum Madridul nu a castigat organizarea JO, clubul Atletico a reusit sa obtina dreptul de a reconstrui arena, iar lucrarile au costat 240 de milioane de euro.

Totusi, scrie Marca, stadionul este departe de a fi gata in totalitate in acest moment, dar Atletico este nevoita sa joace aici, pentru ca Vicente Calderon va fi demolat in scurt timp. Lucrarile la noua arena vor continua pana la finalul anului.

Sursa: News.ro