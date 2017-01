Messi si Suarez sunt aproape de a intra in istorie! O singura data s-a mai intamplat asa ceva in fotbal

Cei doi atacanti de la Barcelona au un sezon fenomenal.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Golgheteri in La Liga, Leo Messi si Luis Suarez au marcat cate 15 goluri in campionat dupa primele 19 etape. Cei doi au 3 reusite peste Cristiano Ronaldo in clasamentul golgheterilor si pot reusi un record impresionant, cu toate ca va fi destul de dificil.

Daca isi pastreaza cadenta pana la finalul sezonului si termina la egalitate in fruntea clasamentului golgheterilor, Messi si Suarez stabilesc un nou record - o singura data in istoria primelor 5 campionate din Europa s-a intamplat ca doi jucatori de la aceeasi echipa sa imparta trofeul Pichichi la finalul stagiunii.

In sezonul 1969/1970, argentinianul Garate si regretatul Luis Aragones au marcat cate 16 goluri pentru Atletico in cele 30 de etape ale acelei stagiuni. Insa nu au fost singurii care au primit trofeul de golgheter, jucatorul de la Real Madrid, Amancio, marcand si el atunci tot 16 goluri.