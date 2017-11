Messi s-a dus direct la arbitru la pauza meciului cu Valencia! Ce i-a spus despre golul care i-a fost refuzat

Cel mai controversat moment de la derby-ul dintre Valencia si FC Barcelona a avut loc in prima repriza cand o minge trimisa de Leo Messi a depasit linia portii insa arbitrul nu a vazut acest lucru iar reusita argentinianului nu a fost validata! In repriza a 2-a, Rodrigo a deschis scorul pentru gazde in minutul 60, pentru ca Jordi Alba se egaleze cu 8 minute inainte de final.

Catalanii de la Mundo Deportivo au dezvaluit ce i-a spus Leo Messi arbitrului Ignacio Iglesias la pauza. Jucatorul Barcelonei s-a dus la arbitru si i-a spus: "Ai gresit, o sa vezi tu". Messi i-a transmis apoi acelasi lucru si asistentului Enrique Ramos. Acesta i-a raspuns: "Nu a fost clar", in timp ce Iglesias a spus: "Din moment ce nu sunt sigur, nu e gol".

Messi apoi s-a consultat cu antrenorul de portari al Barcelonei, Jose Ramon de la Fuente, iar acesta a confirmat ca mingea a depasit linia portii. "Nu sunt sigur, o sa vedem inauntru" a fost ultimul lucru pe care i l-a spus Iglesias lui Messi si care a putut fi reperat de jurnalisti.

How did the linesman not spot that ???? It raises the question, do we need VAR in Spanish football? #LaLiga #ValenciaBarca pic.twitter.com/W3bD6ODLqa