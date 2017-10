Messi rateaza SUPERB :)) Una din cele mai mari ratari din cariera argentinianului, cu Bilbao! VIDEO

Messi a marcat cu Bilbao, iar Barcelona s-a impus cu 2-0, insa argentinianul a a avut si una din cele mai mari ratari din cariera. Venita in urma unei faze superbe marca "tiki taka Barcelona", Messi a driblat portarul, dar a sutat in bara cu poarta goala in fata!

Turns out Messi is human after all: https://t.co/KA7Fkks7x3. It's somehow comforting that even he has moments like this. #leomessi