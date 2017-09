Messi poate bate un nou record spectaculos in istoria La Liga! Daca inscrie in urmatorul meci il depaseste pe legendarul Raul

Leo Messi are cel mai bun start de sezon din intreaga lui cariera!

Cu 9 goluri in primele 5 etape, Leo Messi trece printr-un nou moment fantastic al carierei - niciodata pana acum nu a inceput o noua stagiune atat de bine! Iar urmatorul meci reprezinta o noua oportunitate de a-si trece numele in istoria primei ligi din Spania.

Barcelona joaca in weekend contra celor de la Girona iar un gol marcat de Leo Messi ar insemna depasirea lui Raul Gonzales! Legenda celor de la Real Madrid are, la fel ca si Messi, 35 de "victime" in palmares in prima liga spaniola. Girona ar deveni a 36-a echipa impotriva careia marcheaza Messi!

Totusi, Messi mai are o sansa chiar daca nu reuseste sa inscrie in weekend la partida retur ce va avea loc in februarie.