Messi, pe locul 7 in La Liga! Fabulos: argentinianul a marcat mai mult decat 13 echipe din campionatul spaniol. Clasamentul

Leo Messi are un start de sezon excelent. Cu 11 goluri in primele 7 etape din La Liga, argentinianul a purtat-o pe Barcelona catre primul loc al clasamentului, formatia catalana fiind la 5 puncte de locul 2, ocupat de Sevilla, si la 7 de Real Madrid, aflata doar pe locul 5.

Golgheter al Barcelonei, Leo Messi este si golgheter al campionatului spaniol in acest moment, el egaland un record vechi de 67 de ani, ce la fotbalistul Cesar Rodriguez, autor a 11 reusite in 7 meciuri in anul 1950.

Cu cele 11 goluri marcate, Messi este pe locul 7 intr-un clasament virtual in La Liga al golurilor marcate de...echipe! Mai exact, el a marcat mai mult decat alte 13 formatii din campionatul spaniol.

Sevilla, ocupanta locului 2, a marcat doar 9 goluri in acest sezon, la fel si Villarreal, Getafe, Bilbao, Deportivo La Coruna.

Pe de alta parte, Levante are 8 goluri, Espanyol are 7, iar Girona 6. Leganes si Las Palmas au doar cate 5, iar Malaga doar 4 goluri. La coada clasamentului se afla Eibar si Alaves, care au marcat doar 3 goluri in 7 etape.

In schimb, Real Madrid are 13 goluri, in timp ce Atletico are 11.