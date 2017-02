Messi JURA RAZBUNARE! Infrangerea cu PSG l-a enervat rau pe starul Barcei. Dezvaluiri din vestiar

Messi a jurat sa razbune umilinta istorica a Barcei de la Paris, 0-4 cu PSG.

Messi a avut un sezon excelent, pana la partida cu PSG, in care a pierdut mingea de 18 ori si a contribuit la "Masacrul de Valentine's Day" al Barcei de pe Parc des Princes.

Mundo Deportivo scrie ca Messi este foarte nervos, dar a jurat razbunare la returul de pe Camp Nou. Chiar daca ii va fi greu sa rastoarne scorul, Messi jura ca va lupta pana in ultima clipa. Starul Barcei a reusit sa inscrie in optimi de patru ori intr-un meci contra lui Arsenal.

Chiar tatal lui Messi a afectat ca jucatorul este extrem de afectat de rezultatul de la Paris. Mai ales ca o eliminare din Champions League ar insemna un nou Balon de Aur ratat in 2017, desi anul acesta Messi parea favorit.

Exista si vesti bune pentru fanii Barcelonei. Tot Mundo Deportivo, care citeaza surse apropiate de tatal jucatorului, scrie ca Messi este pregatit sa isi prelungeasca contractul cu Barcelona si sa contribuie la revenirea clubului in prim plan, atat in Spania cat si in Europa.