"Messi e FURIOS!" Starul Barcei s-a enervat cand a aflat asta despre Cristiano Ronaldo! Dezvaluirea facuta de spanioli

Messi poate pierde tot in 2017 in fata marelui rival!

Presa spaniola scrie ca starul celor de la FC Barcelona, Leo Messi, s-a infuriat dupa ce revista France Football a scris in ultima editie ca favorit la castigarea Balonului de Aur in acest an este Cristiano Ronaldo!

Conform celor de la Don Balon, Messi este extrem de nemultumit ca poate fi egalat de Ronaldo la numarul de trofee, dar mai ales pentru ca Real are sanse bune sa castige titlul in La Liga si Champions League in acest sezon. Iar un sezon fara trofee pentru Barcelona i-ar diminua considerabil sansele lui Messi.

Jurnalistii spanioli scriu ca Messi le-a spus sefilor de la Barcelona ca erorile tactice ale lui Luis Enrique si transferurile gresite au dus la situatia dificila a Barcei, catalanii putand sa salveze sezonul doar cu castigarea titlului, insa este necesar un pas gresit al celor de la Real.