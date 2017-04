"Messi e decisiv chiar si cand ia cina la el acasa!" Declaratia geniala a lui Luis Enrique dupa ce l-a egalat pe Guardiola

Luis Enrique o va parasi pe Barcelona in vara dar incearca sa plece cu un nou titlu de campion!

Leo Messi a reusit o dubla pentru FC Barcelona in victoria cu 3-2 in fata lui Real Madrid, chiar pe Santiago Bernabeu. Ultimul gol a venit cu 10 secunde inainte de finalul meciului iar Barca a trecut pe primul loc in clasament, la egalitate cu Real care are insa un meci in plus de disputat.

Luis Enrique si-a elogiat cel mai bun jucator la conferinta de presa de dupa partida: "Messi este decisiv chiar si cand ia cina la el acasa. Este cel mai bun jucator din istorie si am vazut o multime de meciuri si multe filmari. A marcat 500 de goluri si este o placere pentru toti fanii Barcei sa se identifice cu el.



Barca a fost incredibila pentru multi ani, dar cea mai importanta parte din istoria ei i se datoreaza lui Messi" a spus Luis Enrique. Si Luis Suarez a spus dupa meci pe contul sau de Twitter despre Messi ca este cel mai bun jucator din istorie.

Succesul Barcei l-a ajutat si pe Luis Enrique sa intre in istorie. Este doar al 2-lea antrenor care reuseste sa castige de 2 ori consecutiv El Clasico pe terenul Realului dupa 4-0 in sezonul trecut in fata echipei antrenate atunci de Rafa Benitez. Primul antrenor cu 2 victorii consecutive pe terenul Realului in El Clasico a fost Pep Guardiola, cel care a castigat cu 6-2 si 2-0 in 2009 si 2010.