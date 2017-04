¡¡¡Messi de mi vida!!! Presa catalana exulta dupa finalul absolut uluitor de pe Bernabeu. Ce scrie si Marca

Vezi AICI toate fazele din Real Madrid 2-3 Barcelona

Barcelona a castigat de o maniera absolut incredibila derbyul cu Real Madrid, disputat pe Santiago Bernabeu. Catalanii s-au impus cu 3-2, dupa ce au fost condusi cu 1-0, apoi egalati la 2. Messi a dat lovitura in minutul 90+3, pe un contraatac. Realul a jucat in inferioritate in ultimele minute, dupa eliminarea lui Sergio Ramos in urma unei intrari brutale la acelasi Leo Messi.

Presa catalana exulta dupa victoria de pe Bernabeu.

"Messi de mi vida" // "Messi, viata mea", si "Messi destroza al Madrid" // "Messi distruge Madridul" sunt titlurile care nu mai au nevoie de nicio explicatie cu care se deschide editia online a cotidianului Sport Catalunya.

De cealalta parte, madrilenii de la MARCA si AS nu par la fel de bucurosi.

"Messi reaprinde La Liga" - MARCA

"Messi decide ca lupta inca se da" - AS