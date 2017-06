Messi a RUPT TACEREA! A vorbit in premiera despre plecarea in China: "Nu este imposibil!"

Messi mai are un singur an de contract cu Barcelona si ar putea sa semneze cu alt club in ianuarie!

Intr-un interviu pentru ESPN, Lionel Messi a vorbit despre posibilitatea de a pleca de la Barcelona pe viitor in China: "Nu pot spune ca plecarea in China este imposibila. Nimic nu este imposibil in fotbal!



Dar asa ceva nu a fost in mintea mea pana acum. Sa-mi inchei cariera la Barcelona este ceea ce mi-am dorit mereu si ce am visat. Ma gandesc doar la club si sa castigam cat mai multe trofee sezonul viitor" a spus Leo Messi.

Starul argentinian mai are contract cu Barcelona pana in vara anului viitor si negocierile pentru prelungirea intelegerii nu au ajuns momentan la un deznodamant fericit.