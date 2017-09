Declaratia neasteptata a lui Diego Costa dupa ce s-a transferat la Atletico Madrid! Ce mesaj a avut pentru Antonio Conte

Chelsea si Atletico Madrid au anuntat joi ca au ajuns la un acord pentru transferul lui Diego Costa.

55 de milioane de euro va plati Atletico Madrid pentru a-l aduce inapoi pe Diego Costa. Atacantul spaniol cu origini braziliene urmeaza sa faca vizita medicala si apoi va fi prezentat oficial la Atletico, insa va putea juca abia din ianuarie din cauza interdictiei celor de la Atletico.

Desi a marcat 59 de goluri in 120 de partide pentru Chelsea, ajutand echipa sa castige 2 titluri in 3 sezoane, Diego Costa s-a despartit de echipa intr-un mod controversat. Managerul lui Chelsea, Antonio Conte, l-a anuntat printr-un mesaj text pe telefon ca nu va mai conta pe el in acest sezon.

In ciuda faptului ca este cunoscut ca un jucator vulcanic, Diego Costa a avut o declaratie surprinzatoare dupa transferul la Atletico. "Nu exista nimic de rezolvat, nu sunt suparat pe nimeni. Nu am resentimente fata de cineva, totul este in regula" le-a spus Costa celor de la Splash News.

Diego Costa a avut si un mesaj pentru fanii lui Chelsea: "Toata lumea stie cat de mult ii iubesc pe fani".