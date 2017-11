Mes que un club! Mesajul Barcei pentru antrenorul Sevillei, care e bolnav de cancer!

Antrenorul Sevillei, Eduardo Berizzo, i-a anuntat pe jucatorii sai la pauza meciului cu Liverpool ca are cancer la prostata.

La 0-3 pe teren propriu cu Liverpool, antrenorul Sevillei a decis sa-i motiveze pe jucatori cu un anunt teribil. Le-a marturisit ca sufera de cancer si le-a cerut sa joace in repriza a doua pentru el. Se pare ca socul primirii acestei vesti i-a impulsionat pe jucatori, iar Sevilla a revenit si a egalat in minutul 94, iar echipa are in continuare sanse de calificare in optimile Ligii Campionilor.

Sevilla a anuntat azi ca antrenorul urmeaza sa se trateze, iar acesta a inceput sa primeasca mesaje din toata lumea.

Chiar si rivalii de la Barcelona a postat un mesaj de incurajare pentru Eduardo Berizzo.

"Primeste tot sprijinul si incurajarile din partea Barcelonei", au postat catalanii pe Twitter.