"Mega-transferul" pe care Barcelona il face in vara: el va fi ADEVARATUL inlocuitor al lui Neymar! Anunt de ultim moment

Barcelona pregateste un "mega-transfer" in perioada de transferuri din vara.

Englezii scriu ca Antoine Griezmann va refuza oferta venita de la Manchester United si va accepta propunerea Barcelonei.

"Antoine Griezmann va merge la Barcelona in vara, o mega-afacere", noteaza The Independent. Atletico va permite transferul din moment ce in vara va expira interdictia la transferuri a madrilenilor.

Griezmann este vazut pe Camp Nou drept inlocuitorul perfect pentru Neymar. Ousmane Dembele a venit in vara, imediat dupa ce Neymar a plecat la PSG pentru 222 de milioane de euro. Din nefericire, Dembele s-a accidentat rapid si nu a avut impactul dorit pe Camp Nou.