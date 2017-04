Meciul in care Messi a devenit ZEUL El Clasico! Argentinianul l-a depasit si pe Di Stefano

Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg!

Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro!

Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro!

Leo Messi a devenit, gratie golului marcat in prima repriza a partidei cu Real Madrid, de pe Santiago Bernabeu, cel mai bun marcator din istoria El Clasico.

Argentinianul l-a depasit pe legendarul Alfredo Di Stefano, cel care punctase de 14 ori in derby-urile Real Madrid - Barcelona din La Liga. Messi a ajuns acum la 15 reusite.

In intalnirile cu Real din toate competitiile, Messi are 23 de goluri, fata de cele 16 ale lui Ronaldo.

Leo Messi a fost si protagonistul unei faze controversate. Marcelo l-a lovit cu cotul in gura pe acesta si i-a provocat o sangerare puternica, dar arbitrul nu l-a eliminat pe brazilian.

1 - Lionel #Messi is now the all-time top-scorer in #ElClasico in La Liga (15), surpassing Alfredo Di Stefano (14). Amazing. pic.twitter.com/fCsF7Uvb7j