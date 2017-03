Meciul care poate "decide" viitorul antrenor al Barcei: "O sa-l intreb dupa partida daca vrea sa mearga acolo"

Duminica are loc in Premier League meciul intre cei doi antrenori favoriti la banca celor de la Barcelona.

Luis Enrique a anuntat saptamana aceasta ca o va parasi pe FC Barcelona in vara dupa ce expira contractul iar primele 2 nume vehiculate de presa internationala sunt Ronald Koeman si Mauricio Pochettino. Ca o coincidenta, actualele echipe ale celor doi antrenori se vor infrunta in weekend in Everton - Tottenham.

Ambii antrenori au fost intrebati la conferinta de presa de dinaintea partidei despre o posibila plecare la Barcelona: "Orice cuvant din partea mea spus despre Barcelona este prea mult" a incercat sa opreasca rapid Koeman orice speculatie.

Antrenorul olandez a acceptat insa sa vorbeasca despre o posibila plecare a lui Pochettino la Barca: "Este manager al unui club mare si cred ca e fericit. O sa-l intreb duminica daca i-ar placea sa mearga la Barcelona! Nu stiu. Am fost manager dupa Pochettino la Southampton si cred ca face o treaba foarte buna la Tottenham. Dar daca ma intrebati ce va face sau ce cred ca ar trebui sa faca nu este tipul de intrebare care sa-mi placa" a mai spus Koeman.

Si Pochettino a avut un discurs asemanator: "Am vazut ca e o lista mare, 100 de nume. Dupa cum v-am mai spus este o industrie pe care o cunosc foarte bine. M-am nascut cu mingea in brate si inteleg foarte bine ce se intampla. Nu ma consider flatat. Pentru mine, Tottenham este unul dintre cele mai mari cluburi. Jucam un fotbal foarte bun, am o echipa entuziasmanta si jucatori foarte buni. Este normal sa atragem atentia altor cluburi si a oamenilor din fotbal. Suntem parte din industrie si numele noastre vor aparea pe lista" a spus Pochettino.

Partida dintre Tottenham si Everton va avea loc duminica la ora 15.30. In tur, pe Goodison, scorul a fost 1-1.