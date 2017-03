Marele favorit la inlocuirea lui Luis Enrique a vorbit in premiera despre venirea la Barcelona! Anuntul facut

Primul nume mentionat ca posibil inlocuitor al lui Luis Enrique recunoaste ca viitorul sau la Sevilla este incert.

Antrenorul care i-a adus statului Chile primul triumf la Copa America din istorie, argentinianul Jorge Sampaoli a impresionat si de la venirea la Sevilla. Echipa se afla in lupta pentru titlu cu Real Madrid si FC Barcelona, avand 5 puncte peste Atletico Madrid in campionat inainte de meciul direct de duminica.

Numele lui Sampaoli a fost mentionat imediat dupa ce Luis Enrique a anuntat ca va pleca vara viitoare. Sampoali neaga insa acest lucru: "Nu este real ca Barcelona s-a interesat de mie.. nu m-au cautat, nu m-au contactat. Conform proiectului de la Sevilla, cineva poate ajuta sau nu. Mi-ar placea sa ramana Monchi, dar nu este o conditie ca eu sa raman. Clubul, noi, trebuie sa facem o echipa cat se poate de puternica" a spus Sampoali.

Marele esec al lui Sampaoli in acest sezon o reprezinta eliminarea din Liga Campionilor din faza optimilor in fata celor de la Leicester: "Am fost in varful fotbalului din Champions League, a fost o infrangere dureroasa dar nu o infrangere a fotbalului nostru. Acum o avem pe Atletico care este la fel de complicata ca Madrid sau Barcelona".