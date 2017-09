"Marea DEPRESIE la Real!" Cel mai slab debut de sezon din ultimii 22 de ani! Messi a marcat cat toata echipa lui Zidane

Real Madrid e pe locul 8 in La Liga, la 7 puncte in spatele Barcei dupa 5 etape.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Dortmund - Real Madrid! Joi, 28 septembrie, 20:00, Lugano - Steaua!

Real Madrid a pierdut cu Betis si a ajuns intr-o situatie catastrofala. Campioana Spaniei si a Europei e mult in spatele rivalei in clasament, iar presa catalana anunta o mare depresie pentru suflarea madrilena.

Situatia devine tensionata la Real. Aflata la 7 puncte in spatele Barcei dupa 5 etape, suporterii incep sa puna la indoiala si deciziile lui Zidane din acest sezon. Realul are probleme in aparare, iar BBC nu mai inscrie la fel ca in sezonul trecut. Ce-i drept, atacul Realului a suferit in absenta lui Ronaldo, suspendat 4 etape in urma eliminarii din Supercupa Spaniei contra Barcei.

Nimic nu anunta caderea Realului si forma excelenta a Barcei din acest sezon. Chiar daca l-au pierdut pe Neymar, catalanii se bazeaza pe un fabulos Leo Messi. Argentinianul a marcat la fel de multe goluri ca toata echipa Realului in acest sezon, 9.