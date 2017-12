MARCA anunta FINALUL CAMPIONATULUI dupa Real 0-3 Barcelona, catalanii sunt in extaz: "Inca o demonstratie de fotbal". Ce scriu ziarele din Spania

Barcelona s-a impus cu 3-0 pe Santiago Bernabeu si a acumulat 14 puncte in fata Realului. Catalanii au 9 puncte peste Atletico si 11 deasupra Valenciei.

Suarez, Messi si Aleix Vidal au decis inca un El Clasico, cel cu numarul 270, in favoarea Barcelonei. Catalanii s-au impus cu 3-0 pe Santiago Bernabeu, obtinand a treia victorie consecutiva in deplasare in fata marii rivale.

La final, jurnalistii de la MARCA au titrat: "Real Madrid a cedat titlul", in timp ce AS a fost si mai dura: "Realul a aruncat prosopul".

De cealalta parte, catalanii de la Sport.es au fost extaziati: "Inca o demonstratie de fotbal a Barcelonei pe Bernabeu".