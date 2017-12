Marca, anunt important legat de viitorul lui Andone: ce va intampla cu atacantul nationalei in 2018

Situatia lui Florin Andone la Deportivo nu este deloc una clara.

Marca a scris despre viitorul romanului la Deportivo, iar jurnalistii spanioli au lasat sa se inteleaga ca Andone ar putea pleca in 2018. Atacantul nationalei a marcat in ultima etapa din Spania, insa per total sezonul a fost unul dezastruos. Andone a prins foarte rar primul "unsprezece" si si-a exprimat nemultumirea fata de situatia sa de la club in repetate randuri.

In acest context, Marca scrie ca viitorul lui Andone la Deportivo este "incert".



"Lotul lui Deportivo a revenit la antrenamente dupa pauza de Craciun cu cateva necunoscute in ceea ce priveste viitorul mai multor jucatori. Unul dintre ei este Florin Andone. Romanul nu joaca atat cat si-ar dori si si-a exprimat deja de mai multe ori nemultumirea fata de situatie. Acesta are deja mai multe oferte sa plece in ianuarie. In vara, a fost foarte aproape sa o paraseasca pe La Coruna pentru un club din Premier League. In urma cu cateva saptamani, presedintele Tino Fernandez amintea de clauza de reziliere a contractului, insa ramane de vazut cum va gestiona nemultumirea jucatorului", a notat Marca.