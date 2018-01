Marca: a inceput operatiunea Neymar la Real Madrid! Perez vrea sa DISTRUGA orice record! Suma incredibila pusa pe masa

Neymar e vazut de Perez ca omul potrivit pentru noua echipa a Madridului.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Marca scrie azi pe prima pagina despre interesul Realului pentru Neymar. Cel mai scump jucator din istorie e vazut ca pionul principal in viitoarea echipa galactica a Realului, insa operatiunea va fi extrem de complicata.

PSG l-a cumparat cu 220 de milioane de euro de la Barcelona pentru a aduce valoarea necesara echipei, dar si ca o declaratie de forta a seicilor de la Paris.

Dar Marca a aflat ca si Neymar isi doreste sa ajunga intr-o zi pe Bernabeu. Chiar daca pare o mutare imposibila, Perez a mai reusit in trecut sa atraga nume de neatins, de la Figo si pana la un alt brazilian faimos cu trecut la Barcelona, Ronaldo.

Daca se va realiza, transferul lui Neymar nu se poate realiza mai devreme de 2019 si ar costa in total 400 de milioane de euro, scrie Marca.

Real are un buget de 200 de milioane de euro in acest moment, dar e dispusa sa-l cedeze si pe Ronaldo, o tinta mai veche a lui PSG. Portughezul are un sezon slab si pare ca intra in anii de apus ai carierei.