"Mama, tu cu cine vei tine?" Imagine spectaculoasa inainte de marele derby dintre Atletico si Real Madrid! Ultima data s-a intamplat asa ceva in 1929!

Spaniolii de la Marca s-au dus acasa la Py Laurence Hernandez, mama lui Lucas si Theo, cei doi jucatori care vor fi adversari in derby-ul dintre Atletico si Real de sambata seara. O singura data in istoria duelurilor dintre cele 2 mari rivale s-a mai intamplat ca o pereche de frati sa reprezinte cluburile - in 1929 cu fratii Olasos.

Pe prima pagina astazi, cei de la Marca au o imagine cu Theo si Lucas care se "dueleaza" pentru a-si convinge mama sa sustina echipa lor in derby.

"Nu pot sa aleg pe vreunul dintre ei, sunt fiii mei. Inainte de meci le voi spune sa nu se loveasca. Se mai ciondanesc ei, e normal, doar sunt frati. Sunt extrem de mandra, nu as putea cere mai mult" le-a spus Py celor de la Marca.