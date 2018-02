LUPTA LA TITLU IN SPANIA // Se incinge duelul pentru TROFEU! Cate puncte au ramas intre Barca si Atletico si care este programul pana la meciul direct

Egalul Barcelonei cu Getafe a reaprins lupta la titlu in Spania.

Campioana en-titre a Spaniei, Real Madrid, are un sezon sub asteptari in campionat astfel ca lupta la titlu in actuala stagiune se va da intre Barcelona si Atletico Madrid. Desi parea ca Barca a reusit sa se desprinda decisiv, ultimele 2 egaluri, 1-1 cu Espanyol si 0-0 cu Getafe, au reaprins lupta!

In urma acestor rezultate, Atletico s-a apropiat la 7 puncte de Barcelona si urmeaza duelul direct intre cele 2 echipe pe 4 martie! Pana atunci, Barca are 2 partide in deplasare, insa Atletico are meciuri mai dificile. Astfel, sunt sanse mari ca la meciul ce va avea loc pe Camp Nou intre cele 2 fie lupta la titlu sa devina una cu adevarat disputata, fie ca Barca sa scape decisiv in castigatoarea La Liga in acest sezon!

Iata programul urmatoarelor 4 etape:

Etapa 24: Eibar - FC Barcelona, Atletico - Athletic Bilbao

Etapa 25: FC Barcelona - Girona, Sevilla - Atletico

Etapa 26: Las Palmas - Barcelona, Atletico - Leganes

Etapa 27: Barcelona - Atletico