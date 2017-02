Lungul drum catre vara: Luis Enrique, "cerut afara" de fanii de pe Camp Nou. Reactia sefilor si a jucatorilor

Manchester City - AS Monaco, marti, 21:45, IN DIRECT la Sport.ro | Bucurati-va de Fotbal!

Barcelona a castigat meciul cu Leganes, din La Liga, si s-a apropiat la un punct de Real Madrid. Rivalii din capitala Spaniei au insa doua meciuri mai putin disputate, astfel ca au sansa de a reface ecartul fata de echipa lui Messi si Neymar.

Victoria cu Leganes nu i-a entuziasmat insa catusi de putin pe fanii de pe Camp Nou, mai ales ca a fost smulsa in minutul 90, in urma transformarii unui penalty de catre Messi.

De altfel, jocul Barcei a suferit din nou, iar cele trei puncte au venit in urma inspiratiei argentinianului, care a punctat in minutele 4 si 90. Pentru Leganes, care a fost aproape de o noua lovitura in La Liga, a punctat Unai Lopez (70).

De-a lungul partidei, Luis Enrique a fost contestat si fluierat pe Camp Nou de catre fani, acestia cerandu-i antrenorului sa paraseasca gruparea cat mai curand. Suporterii si-a exprimat de altfel pozitia in prin intermediul unor sondaje, acestia preferandu-i pe Jorge Sampaoli ori Ernesto Valverde pentru banca tehnica.

Bertomeu: "Luis Enrique face o treaba fantastica"

Daca fanii l-au contestat si apostrofat pe Enrique, sefii clubului au o alta pozitie. Josep Maria Bartomeu, presedintele Barcei, si-a exprimat sustinerea pentru antrenor, in ciuda infrangerii cu 0-4 de la Paris.

"Am convenit cu el de multa vreme ca vom discuta din nou in aprilie. Atunci se va pune si problema contractului. Pentru moment, trebuie sa ne concentram cu totii la meciurile pe care le avem.

Luis Enrique este antrenorul pe care ni-l dorim, face o treaba fantastica. Cu exceptia meciului de la Paris, suntem multumiti de rezultate", a spus Bartomeu.

Iniesta: "Barca nu renunta la sprijinul pentru Luis Enrique"

Si capitanul Barcei, Andres Iniesta, a vorbit la finalul meciului cu Leganes. Acesta a spus ca jucatorii il sustin neconditionat pe antrenor.

"Sunt sigur ca ne vom reveni, nu ne-am pierdut niciun moment mentalitatea de invingatori. Nu e nimic pierdut!

Nu trebuie sa ne uitam in urma, ci doar inainte. Eu nu am dubii ca vom izbuti lucruri mari si in acest sezon", a spus si Iniesta.