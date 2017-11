Luis Suarez a dezvaluit cum a incercat el si Messi sa-l convinga pe Neymar sa ramana la Barca: "A fost foarte dureroasa plecarea lui!"

Desi are un sezon bun pana acum, Barcelona resimte in continuare efectele plecarii lui Neymar la PSG.

Luis Suarez a vorbit intr-un interviu despre plecarea lui Neymar la PSG.

"Ii simtim lipsa lui Neymar pe teren, dar nu numai acolo. El transmitea bucurie mereu. A fost dureroasa plecarea lui. Am incercat sa-l conving sa ramana pentru ca aici cred ca i-ar fi fost mai bine. Ney este insa suficient de matur sa spuna singur daca regreta ca a plecat.



Noi (el si Messi) nu am vrut sa plece insa, daca el a dorit asta, a fost liber sa ia decizia pe care o dorea. Pentru prietenia pe care o avem a fost dureros sa-l lasam sa plece" a declarat Suarez conform Sport de Catalonia.

Suarez nu are un sezon prea bun, cu doar 3 goluri in 14 partide in acest sezon. Suarez pune aceste probleme pe seama accidentarilor si a faptului ca nu a avut timp sa se recupereze. Atacantul uruguayan a fost invoit de la nationala si spera sa profite de aceasta pauza.

"Vreau sa ma odihnesc si sa ma recuperez iar dupa aceste 2 saptamani o sa am o revenire spectaculoasa. Dupa accidentarea pe care am avut-o, mi-am fortat genunchiul si pe termen lung asta te afecteaza. Am avut multa presiune din cauza problemelor fizice, iar cu meciurile nationalei n-am avut pauza pana acum.



Cel mai bun lucru pe care il puteam face a fost sa fac un aranjament cu echipa nationala si Barca. Aceste partide amicale (cu Polonia si Austria) nu sunt o prioritate pentru nationala" a mai spus Suarez.