Luis Enrique, in razboi cu suporterii: "Sa lase jucatorii in pace!" Care a fost cel mai HUIDUIT pe Camp Nou

Jucatorii Barcei au fost criticati dur de suporteri pentru umilinta cu PSG, dar si pentru meciul slab cu Leganes.

Barca nu isi revine, dupa ce a fost umilita de PSG cu 4-0. Catalanii au castigat cu 2-1 in fata locului 17, Leganes, cu un penalty transformat de Messi in minutul 87. Nu a fost reactia asteptata de suporteri, care au huiduit echipa, dar mai ales pe Andre Gomes, unul dintre cei mai slabi jucatori ai lui Luis Enrique in meciul de la Paris.

Antrenorul nu intelege de ce echipa nu este sustinuta in aceste momente dificile. "Inteleg ca fanii ma fluiera pe mine pentru rezultatul trecut, dar nu inteleg ce au cu Andre Gomes. Sa ma critice pe mine, e si asta parte din meseria mea si inteleg. Dar sa lase jucatorii in pace, au nevoie de sprijinul lor!", a spus Enrique.

Acesta a incercat sa explice situatia de la Barcelona. "Este o evidenta lipsa de incredere. Asta este situatia", a spus antrenorul catalanilor.