LOVITURA URIASA primita de Zidane: "Vreau sa plec la Liverpool!" Dupa Ronaldo, un alt star vrea sa plece de la Real

Zinedine Zidane are probleme in a gestiona vestiarul.

Dupa Cristiano Ronaldo, care si-a manifestat public nemultumirea fata de tratamentul de care are parte si a anuntat ca vrea sa plece, acum un alt fotbalist i-a spus lui Zidane ca vrea un transfer.

Potrivit presei din Spania, Dani Ceballos vrea sa plece de la Real. Ceballos isi doreste sa se transfere in Premier League si sa joace pentru Liverpool. Ceballos este nemultumit de faptul ca nu i se acorda prea multe sanse de a juca.

Ceballos s-a aflat pe prima pagina a ziarelor din Spania in penultima zi din 2017. Atunci, Ceballos a urlat la Zidane si i-a spus ca mai bine ar fi semnat cu Barcelona decat sa vina la Real.

Ceballos a jucat 13 partide in acest sezon in toate competitiile, insa 8 dintre aceste aparitii au fost din postura de rezerva. Ceballos a inscris de 2 ori in primul sau meci ca titular, o victorie cu 2-1 in fata lui Alaves in luna septembrie insa de atunci lucrurile nu au mers in directia potrivita.