Lovitura uriasa pentru Barcelona! Suarez va fi operat. Cat lipseste de pe teren

Dupa accidentarea lui Dembele, Barcelona mai primeste o veste proasta!

Luis Suarez are nevoie de o interventie chirurgicala pentru indepartarea unui chist la genunchi. Medicii catalani l-au convins pe uruguayan sa accepte operatia, desi initial fotbalistul ceruse sa se gaseasca o perioada mai putin aglomerata. Partile au convenit ca Suarez sa fie operat in noiembrie. In urma interventiei, atacantul va lipsi de pe teren in jur de 3 saptamani, scrie Marca.



Barcelona nu se mai poate baza in acest an pe Dembele, care a fost operat in Finlanda dupa accidentarea suferita in meciul cu Getafe.