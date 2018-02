Lovitura de 300 de milioane de euro negociata de Barcelona! Catalanii pot obtine cel mai mare contract din istorie pentru vanzarea NUMELUI STADIONULUI

Barcelona vrea sa demareze reconstructia arenei Camp Nou, iar pentru asta are nevoie de bani. Catalanii negociaza vanzarea numelui arenei pentru o suma uriasa.

Sefii Barcelonei intentioneaza sa demareze cat mai repede posibil constructia complexului "Espai Barca", care include renovarea completa a arenei pe care clubul blaugrana evolueaza.

Potrivit presei spaniole, intreagul proiect ar urma sa necesite o investitie de circa 600 de milioane de euro. Catalanii vor sa obtina jumatate din suma din vanzarea numelui stadionului!

Josep Maria Bartomeu, presedintele Barcelonei, a semnat un nou contract de sponsorizare cu Beko, iar acum discuta vanzarea numelui stadionului numit in prezent Camp Nou.

In ultimele luni, principalul partener de discutii a fost grupul farmaceutic Grifols, condus de Victor Grifols.

Grifols Pharmaceuticals este o companie spaniola cu sediul in Catalunya si are peste 13.000 de angajati.



Ar putea fi cel mai bun contract de acest gen din istorie

In prezent, cel mai mare contract pentru numirea unui stadion a fost semnat de grupul MetLife pentru numira arenei din New Jersey, Statele Unite. Contractul valoreaza 400 de milioane de dolari si are o durata de 25 de ani. acesta a fost semnat in 2011.

Barcelona ar pute obtine un "deal" mai bun daca va incasa 300 de milioane de euro pe o perioada mai scurta.