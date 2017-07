Lovitura anului! Barcelona vrea sa-l "fure" pe Mbappe din mainile Realului! Anuntul de ULTIMA ORA al catalanilor

Kylian Mbappe ar putea ajunge pana la urma la FC Barcelona! Tanarul atacant de 18 ani este dorit de Real Madrid si Manchester City, cei de la Marca anuntand ca exista deja un acord verbal intre Real si Monaco pentru transferul jucatorului pentru suma de 180 de milioane de euro.

Doar ca cei de la Monaco au negat acest lucru iar Barcelona incearca sa profite. El Mundo Deportivo scrie ca Barcelona incepe sa se resemneze cu plecarea lui Neymar si vrea sa redirectioneze banii catre Monaco pentru a-l deturna pe acesta din drumul catre Real Madrid.

Jurnalistii catalanii ii citeaza pe cei de la Le Parisien, cei care scriu ca Barcelona a stabilit deja primul contact cu Mbappe in tentativa de a-l aduce ca inlocuitor al lui Neymar.

BREAKING: Le Parisien report that Barcelona could be targeting Mbappé if Neymar joins PSG as expected.