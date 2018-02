LEGANES 1-3 REAL MADRID // Inca o revenire pentru Real dupa cea cu Betis! Lucas Vasquez, Casemiro si Ramos au inscris dupa ce Bustinza a deschis scorul

Restanta din decembrie o duce pe Real Madrid pe locul 3, la 7 puncte in spatele celor de la Atletico Madrid.

Min 90. GOOOOL REAL MADRID! Sergio Ramos transforma penalty-ul obtinut de Kovacic

Min 29. GOOOOL REAL MADRID! Casemiro inscrie dupa pasa lui Lucas Vasquez

Min 10. GOOOOL REAL MADRID! Lucas Vasquez egaleaza cu un sut din careu dupa pasa lui Kovacic

Min 6. GOOOOL LEGANES! Faza incredibila in careul celor de la Real, Bustinza reuseste sa deschida scorul cu mult noroc!

Real Madrid isi joaca in aceasta seara restanta cu cei de la Leganes din La Liga, meci din etapa a 16-a cand Real Madrid era la Campionatul Mondial al Cluburilor pe care l-a si castigat in luna decembrie. Pentru Real este o oportunitate de a se linisti in ceea ce priveste locul pentru sezonul viitor din UEFA Champions League, o victorie urmand sa o duca la 9 puncte peste Sevilla in clasament.

Mai mult, Real Madrid se poate apropia de Atletico Madrid in clasament, echipa aflata pe locul 2. Barcelona ramane insa la mare distanta pe primul loc, o victorie pentru Real ducand-o la 14 de puncte in spate!

Meciul este insa unul foarte dificil in conditiile in care Real nu se poate baza pe Marcelo, Kroos si Modric iar Cristiano Ronaldo a fost menajat. In plus, Leganes a eliminat-o pe Real Madrid din Copa del Rey cu o victorie chiar pe Bernabeu!

Iata echipele de start