Le-a rupt capul in doua finale Champions League, i-au rupt nasul acum :) Verdictul medicilor: ce se intampla cu Sergio Ramos

Accidentarea suferita de Sergio Ramos in derby-ul Madridului ii da batai de cap lui Zidane.

Sergio Ramos a suferit o fractura de piramida nazala in meciul cu Atletico Madrid si ar putea rata urmatoarele meciuri.

AS scrie ca Ramos nu va evolua in meciul cu APOEL, din Champions League, iar prezenta in urmatoarele doua meciuri de campionat, cu Malaga si Bilbao, este incerta.

Medicii vor stabili in urmatoarele zile daca Ramos poate evolua cu o masca de protectie in urmatoarele saptamani, sau daca e nevoie de operatie.

Sergio Ramos a suferit accidentarea in minutul 35 al meciului cu Atletico Madrid, dupa ce a fost lovit de Lucas Hernandez.

Ramos este cosmarul lui Atletico - a fost omul decisiv al Realului in cele doua finale UEFA Champions League jucate de cele doua mari rivale.

In 2014, Sergio Ramos a marcat golul de 1-1 in minutul 90+3 si a impins finala in prelungiri, unde Real a mai marcat de trei ori.

In 2016, Ramos a marcat pentru 1-0 si a punctat decisiv si la loviturile de departajare.

Atletico si Real au incheiat derby-ul la egalitate, 0-0, si sunt la 10 puncte in spatele Barcelonei.