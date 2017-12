Planul MONSTRUOS al lui Real Madrid! Neymar SI Mbappe pentru o noua era galactica! Anuntul care apasa butonul de PANICA pentru seici

Florentino Perez crede ca superstarurile Parisului pot sa reinventeze Realul Galactic!

Perez are de gand sa mute pentru Neymar in vara, apoi sa mai astepte un sezon si sa revina cu o propunere pentru Mbappe. Interesata si in aceasta vara de Mbappe, Real a renutnat in ultima clipa la transfer, iar pustiul magic de la Monaco a semnat cu PSG.

Neymar, nemultumit de viata sa la Paris, se contureaza tot mai mult drept tinta principala a Madridului pentru 2018. La un an dupa ce a plecat de la Barca la PSG pentru 222 de milioane de euro, Neymar ar putea fi in centrul unei afaceri istorice. Conform presei spaniole, Real va trebui sa plateasca in jur de 250 de milioane de euro ca sa-i convinga pe seici sa renunte la omul pentru care au spart toate recordurile comerciale din fotbal.

Lasat in afara lotului ieri, cu Lille, Neymar a fost invoit de club pentru a-si rezolva o 'urgenta familiala' in Brazilia.