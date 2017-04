La nici 24 de ore dupa eliminarea din Liga, Messi are alte emotii: astazi afla daca va fi CONDAMNAT

Manchester United - Anderlecht, meciul care ii poate duce pe Stanciu si Chipciu in semifinalele UEL, joi seara, ora 22:00, in direct la ProTV

Manchester United - Anderlecht, meciul care ii poate duce pe Stanciu si Chipciu in semifinalele UEL, joi seara, ora 22:00, in direct la ProTV

La nici 24 de ore dupa eliminarea din Liga Campionilor, suferita in fata italienilor de la Juventus, dupa 0-3 si 0-0, Leo Messi are alte emotii. Argentinianul ar putea afla astazi daca ramane cu o condamnare de 21 de luni de inchisoare pentru frauda fiscala.

Messi a fost condamnat in Spania, de un tribunal din Barcelona, pentru ca ar fi evitat sa plateasca taxe si impozite.

Recursul inaintat de fotbalisti si de tatal sau va fi judecat astazi la Madrid, de un complet de cinci judecatori ai Curtii Supreme de Justitie. Sedinta va fi una cu usile inchise si nu va necesita prezenta argentinianului.

Messi are trei variante: anularea pedepsei, reducerea ei ori marirea. In cazul pedepselor sub 21 de luni, acestea se suspenda. Cea mai periculoasa varianta pentru argentinian este aceea ca judecatorii sa ii mareasca pedeapsa, ceea ce ar insemna ca acesta ar putea fi incarcerat.