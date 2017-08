La Liga, DECIMATA de transferurile din aceasta vara! Diferenta de 800 de milioane de euro fata de Premier League

UEFA Champions League: Sporting - Steaua, marti, 15 august, 21:45, in direct la PRO TV!

Considerat cel mai puternica campionat din lume, mai ales datorita rezultatelor din ultimii ani din cupele europene, La Liga a primit lovitura dupa lovitura in aceasta vara. Desi campionatul spaniol este cel in care au fost facute transferuri pentru cea mai mare suma cumulata, 653.95 de milioane de euro, aceasta suma nu este atat de impresionanta cand vine vorba de diferenta intre cheltuiele cluburilor spaniole si vanzarile de jucatori.

Echipele din La Liga au iesit pe plus pana acum in aceasta vara cu 286.05 milioane de euro in primul rand datorita (sau din cauza, depinde din ce punct de vedere este privita situatia) vanzarilor lui Neymar, Morata si Danilo.

In schimb, celelalte campionate importante din Europa au iesit pe minus, cheltuind mai mult decat au vandut. Ligue 1 este pe minus cu 71.5 milioane, transferul lui Neymar de la Barcelona la PSG facand rocada intre cele 2 campionate.

Premier League este pe locul 2 cand vine vorba de suma totala cumulata a transferurilor facute, insa diferenta intre cheltuieli si vanzari este incredibila - 581.48 de milioane de euro este suma totala a transferurilor facute de echipe din Anglia, acestea fiind pe minus cu 542.57 de milioane de euro!

Diferenta:

LaLiga: +286.05 milioane euro

Ligue 1: -71.5 milioane euro

Bundesliga: -133 milioane euro

Serie A: -178.47 milioane euro

Premier League: -542.57 milioane euro