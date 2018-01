"La dracu, ne-am scufudant de tot!" Madrilenii sunt devastati dupa ce au ramas la 16 puncte in spatele Barcei, Marcelo nu a mai rezistat dupa meci

Real Madrid a inregistrat un nou semiesec, dupa ce au remizat, scor 2-2, pe terenul Celtei Vigo. In urma acestui rezultat, detinatoarea Ligii Campionilor a ramas la 16 puncte in spatele rivalei Barcelona.

Realul s-a incurcat din nou in La Liga si nu doar ca isi poate lua adio de la titlu, dar isi vede periclitata si prezenta in Liga Campionilor. Madrilenii sunt la 5 puncte in spatele Valenciei si au doar 3 peste Sevilla, ocupanta locului 5, pozitie care duce in UEFA Europa League.

Gareth Bale, cu o dubla, a mai salvat din onoarea Realului pe terenul Celtei Vigo, partida incheiindu-se cu scorul de 2-2. Pentru Celta au punctat danezul Wass si uruguayanul Gomez.

La final, brazilianul Marcelo nu a mai rezistat. El s-a exprimat destul de plastic in fata camerelor de luat vederi.

"Suntem tristi. La dracu, ne scufundam! Incercam sa iesim din mizeria asta, muncim, nu ne place deloc unde suntem", a spus el.

"Este dificil, pentru ca presiunea creste si mai tare in urma acestor rezultate. Nu putem face altceva. Tot ce putem face este sa incercam sa jucam mai bine, sa marcam mai mult, sa pasam mai exact", a adaugat Marcelo.

Marcelo si-a indemnat colegii sa lupte pana la final.

"Doar lupta iti da sansa de a invinge. Trebuie sa ne batem pana la final", a mai spus fundasul stanga.