L-au egalat pe Pele si s-au oprit. Real Madrid, invinsa fara gol marcat pentru prima data dupa 17 luni

Real Madrid a pierdut acasa cu Betis, scor 0-1.

Real Madrid a avut o serie incredibila de 73 de meciuri consecutive in care a marcat. Madrilenii au pierdut acasa cu 1-0 cu Betis, in minutul 94, desi au avut 25 de suturi la poarta, iar meciul a generat mai multe cifre "inedite".

Este cel mai slab start de campionat din ultimii 20 de ani pentru Real, e prima victorie a lui Betis pe Bernabeu in ultimii 19 ani, primul meci fara gol marcat din aprilie 2016, cu Man City si e record all time de meciuri consecutive cu gol marcat in istoria Spaniei.

Mai mult, Real a egalat seria istorica a lui Santos, cu Pele in echipa, care a avut de asemenea 73 de meciuri cu gol marcat intre 1961 si 1963.

Madrilenii au ajuns la 7 puncte in spatele Barcelonei iar echipa are 9 goluri marcate in campionat, tot atatea cate are si Messi in aceasta editie de La Liga, motiv de ironii din partea fanilor catalani.