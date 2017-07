Judecatorii spanioli au dat verdictul in dosarul lui Neymar inainte sa jucatorul sa ajunga la PSG. Ce au decis

Acuzat de evaziune fiscala in Spania, Neymar a scapat de dosar. Judecatorii au decis inchiderea cazului!

Neymar a fost achitat in dosarul de evaziune fiscala deschis de procurorii FISC-ului spaniol, anunta presa din Peninsula Iberica.

Jucatorul brazilian, amendat anul trecut cu 56.7 milioane de euro in urma neregulilor descoperite in urma mutarii sale de la Santos la Barcelona, nu va mai trebui sa raspunda in fata judecatorilor. Magistratii au decis clasarea dosarului.

"Este o mare bucurie, am primit vestea incheierii procedurilor privind ancheta pentru evaziune fiscala", a spus si Neymar Senior intr-un comunicat. "Dosarul este oficial inchis, deci se dovedeste faptul ca noi nu am comis nicio ilegalitate prin deciziile luate", a completat acesta.

"Timp de patru ani mi-au fost aduse acuzatii nefondate mie si familiei mele. Membrii familiei au suferit din aceasta cauza. Dar acum s-a facut dreptate. Acuzatiile au fost demontate una cate una de apararea noastra", a mai spus el.

Presa spaniola noteaza ca Neymar a primit cu mare bucurie vestea, adaugand ca acum ar putea pleca linistit la PSG.