Revenire de senzatie pentru Barcelona: se intoarce omul de 100 de milioane de euro! Primul meci in care va juca

Ousmane Dembele revine pe gazon la inceputul lunii ianuarie.

Atacantul francez in varsta de 20 de ani va reveni pe teren pe 7 ianuarie la meciul din campionat cu Levante. Jurnalistii spanioli de la Marca anunta ca va fi atractia meciului.

Dembele putea sa joace si in El Clasico, insa Valverde nu a vrut sa riste si sa-l introduca pe teren, astfel Dembele va fi la capacitate maxima pentru meciul cu Levante.

Ousmane Dembele a venit in aceasta vara de la Borussia Dortmund pe suma de 105 milioane de euro si s-a accidentat in luna septembrie la un meci de campionat impotriva celor de la Getafe. Acesta a ratat 20 de meciuri in toate competitiile pentru FC Barcelona.