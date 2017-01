James Rodriguez si-a decis viitorul, dupa numeroasele zvonuri din aceasta iarna. Unde va juca mijlocasul

James Rodriguez, starul columbian care a castigat titlul de golgheter al Mondialului din 2014, e decis sa ramana la Real Madrid si sa se lupte pentru un post in primul 11 al lui Zidane.

Transferat in 2014, imediat dupa Mondial, in schimbul unei sume uriase, James Rodriguez a bifat meciuri importante pentru formatia de pe Santiago Bernabeu, dar nu a reusit, cel putin in viziunea unora dintre fanii lui Real Madrid, sa devina un jucator la fel de important in angrenajul echipei precum Ronaldo, Bale ori Modric.

Folosit de Zidane de doar 8 ori in prima parte a sezonului din La Liga, James a ajuns subiectul de discutie al unui posibil transfer.

Columbianul, care a punctat doar o data pentru Real in prima parte a stagiunii 2016/17, a ajuns pe listele de transferuri ale lui Chelsea si PSG, potrivit jurnalistilor din Anglia si Franta.

Numai ca James nu se gandeste la o plecare. Acesta a tinut sa puna capat speculatiilor dupa ce a reusit o dubla in meciul de Cupa disputat de Real Madrid aseara, impotriva Sevillei (3-0).

"Fiecare jucator din lot isi doreste sa joace cat mai mult, sa fie titular.

Eu sunt ok. Cu totii trecem prin perioade bune si printr-unele mai putin bune. A inceput insa un an nou, iar eu mi-am stabilit obiectivele si dorintele. Raman cu siguranta la Real Madrid", a spus columbianul pentru beIN Sports.

Celalalt gol al Realului in meciul cu Sevilla a fost inscris de Raphael Varane.

De la Real au lipsit Ronaldo, Bale si Benzema. Ultimul dintre ei a fost rezerva si nu a intrat pe parcursul meciului, Zidane preferandu-l pe Mariano Diaz.