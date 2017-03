Intoarcerea Regelui! MARCA: "Raul se intoarce pe Bernabeu dupa 7 ani". Ce functie va ocupa

Fostul mare golgheter al Realului, Raul Gonzalez, se va intoarce pe Santiago Bernabeu, la clubul in tricoul caruia a cunoscut gloria. Acesta va ocupa o functie oficiala, noteaza jurnalistii spanioli.

Raul se intoarce la Real Madrid dupa 7 ani in care a stat departe de club, anunta cotidianul spaniol MARCA. Jurnalistii iberici au aflat ca fostul mare atacant a fost in sfarsit convins de Florentino Perez, cel care a mai incercat si in trecut sa-l readuca intr-o pozitie oficiala.

Chiar daca pozitia pe care ar urma sa o ocupe nu este foarte clar definita, Raul ar urma sa preia rolul pe care Zinedine Zidane il avea la club inainte sa devina antrenorul primei echipe.

Dupa despartirea de Real Madrid, Raul a mai jucat in Germania, Qatar si Statele Unite.

Acesta isi va pastra si rolul de comentator al unei importante televiziuni.