"Inteleg de ce Messi nu e aici" Ronaldo continua arogantele dupa ce a devenit THE BEST!

Cristiano Ronaldo a primit si noul premiu FIFA, The Best, cel care inlocuieste Balonul de Aur.

2016 a fost anul lui Cristiano Ronaldo! Cu 7 trofee majore in palmares, portughezul nu a ratat ocazia de a-si ataca rivalul direct - pe Messi, dar si pe colegii sai de la Barcelona.

Ronaldo nu i-a uitat pe catalani in discursul sau de la Zurich. "Mi-ar fi placut sa fie si ei aici", a spus Ronaldo pe podium. Jucatorii Barcei nu au mers in Elvetia motivand ca au meci cu Bilbao in Cupa Spaniei miercuri seara.



"Mi-ar fi placut ca Messi sa fie aici, la fel ca restul de jucatori de la Barcelona. Dar au meci in Cupa, e de inteles ca nu sunt aici", a continuat Ronaldo la interviurile de dupa gala.

"Am reusit sa castig tot ceea ce mi-am propus si le multumesc tuturor pentru Champions League, trofeul EURO, un an magnific la nivel personal. Nu voi uita niciodata anul 2016, le multumesc celor care au votat pentru mine, antrenorilor, ziaristilor, fanilor. Nu mai am de adaugat, trofeul vorbeste pentru mine. Imi pare rau ca nu sunt cei din Barcelona prezenti aici. Multumesc tuturor", a fost discursul lui Ronaldo de aseara.