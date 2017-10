Intalnire SOC intre Neymar si presedintele Barcelonei! Cum au reactionat cei doi cand s-au vazut

Neymar s-a reintalnit cu fostii colegi de la Barcelona la Gala The Best organizata de FIFA.

Neymar a fost finalist la gala The Best, insa a pierdut in fata lui Cristiano Ronaldo. Brazilianul s-a reintalnit cu fostii sai colegi, dar si cu presedintele Barcelonei, Josep Maria Bartomeu.



Sport.es scrie ca cei doi si-au dat mana rece si nu au stat la discutii. Si tatal lui Neymar a fost prezent, insa nici el nu a vorbit cu Bartomeu.



Neymar a tinut sa le transmita un mesaj catalanilor. "Barcelona va ramane mereu in inima mea", a spus brazilianul transferat de PSG cu 220 de milioane de euro in vara.