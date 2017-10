Intalnire de gradul 3 la Barcelona: Neymar s-a intors si a dat nas in nas cu Messi si Suarez! Reactia incredibila a fanilor Barcei

Suspendat la partida din acest weekend a celor de la PSG, Neymar a profitat si s-a dus inapoi la Barcelona. Pentru o zi.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Probabil cea mai mare poveste din fotbal in 2017 a fost legata de transferul lui Neymar de la FC Barcelona la Paris Saint-Germain pentru 222 de milioane de euro. Neymar a inceput extraordinar sezonul la noua echipa insa nu a jucat in partida cu Nice (3-0 pentru PSG) de vineri seara dupa eliminarea primita in derby-ul cu Marseille de etapa trecuta.

Neymar a profitat de mini-vacanta si s-a intors in Barcelona - mai mult, el s-a dus la baza fostului sau club si s-a intalnit acolo cu Leo Messi si Suarez, postand o imagine pe Instagram. "Asa mi-am petrecut ziua. Leo Messi si Luis Suarez, ma bucur sa va revad, fratii mei" a scris Neymar pe contul sau oficial.

Fanii celor de la Barcelona au reactionat insa cu sute de mesaje dure pe retelele de socializare impotriva lui Neymar, brazilianul nefiind iertat pentru tradarea lui. "Nu stiu cum l-ati putut lasa sa intre dupa asta" a scris unul dintre fani alaturi de o poza cu articolul in care era anuntat ca Neymar a reclamat-o pe Barca la UEFA pentru litigiul legat de prima neprimita de la clubul catalan. Alti fani i-au inlocuit chipul lui Neymar cu cel al unui soarece sau un sarpe!