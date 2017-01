Iniesta si-a cerut SCUZE in fata rivalilor de la Madrid! De ce nu au mers jucatorii Barcei la gala FIFA

"Mi-ar fi placut ca ca jucatorii de la Barcelona sa fie aici", si-a incheiat Ronaldo discursul de la gala FIFA, in care a fost ales cel mai bun jucator din 2016.

Au fost multe comentarii dupa absenta vedetelor de la Barcelona de la The Best, noua gala infiintata de FIFA. Au fost multi care au interpretat gestul catalanilor ca unul de "bad losers", insa Iniesta i-a sunat pe cei de la Real si si-a cerut scuze.

Jucatorii nu au fost lasati de conducerea clubului sa faca deplasarea la Zurich, asta in conditiile in care miercuri au meci cu Bilbao in Cupa Spaniei, iar in tur au pierdut cu 2-1. Mai mult, Barca a pierdut puncte pretioase cu Villarreal in campionat si a ajuns sub Sevilla in clasament.

Potrivit Marca, Iniesta i-a felicitat pe jucatorii de la Real inclusi in echipa anului si pe Cristiano Ronaldo, cel care a fost ales jucatorul anului.

"Inteleg de ce nu a veni Messi, are miecuri meci, dar ar fi fost frumos sa fie prezent, la fel si colegii sai", a spus Cristiano Ronaldo.