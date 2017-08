Mai cade un ZEU din superechipa Barcelonei? Alerta in cazul lui Iniesa! Ce declaratii SOC a facut

Andres Iniesta este unul dintre jucatorii de baza ai Barcelonei si se numara printre cei mai apreciati jucatori de catre fani.

Barcelona nu se astepta la discutii atat de complicate pentru un nou acord.

Iniesta are dubii in legatura cu viitorul sau pe Camp Nou. Internationalul spaniol de 33 de ani va fi liber de contract la sfarsitul acestui sezon si inca nu a semnat o noua intelegere cu Barca.

"Nu am semnat un nou contract. Am avut multe sentimente ciudate. E pentru prima data cand se intampla asa, dar cred ca este normal. Acesta este un scenariu pe care nu mi l-as fi imaginat acum 3 ani. Sa spunem ca uneori am dubii in legatura cu viitorul meu, lucru care nu se intampla inainte", a declarat Iniesta pentru jurnalistii de la El Pais.

Jucatorul spaniol a castigat 20 de trofee in cariera sa de fotbalist alaturi de clubul catalan.